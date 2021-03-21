إجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ العراقية الاردنية المصرية

2021/03/21 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ العراقية الاردنية المصرية، بحضور مدير عام التصاميم نيابةً عن وزيرة الاعمار ومدير عام المنافذ الحدودية ومدير القسم القانوني الهيئة العامة للكمارك ومدير عام تنفيذ مشاريع النقل ومدير النقل الجوي بسلطة الطيران.وقال الشبلي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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