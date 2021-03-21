نائبة عن الاتحاد: الوفد الكردي مازال في بغداد

2021/03/21 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير , الاحد , انسحاب وفد الإقليم من المفاوضات الجارية بخصوص قانون الموازنة, مؤكدة ان الوفد الكردي مازال في بغداد .وقالت دلير في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” وفد الإقليم المفاوض بشان حصة الإقليم بالموازنة لم ينسحب من المفاوضات مع الجهات الحكومية والسياسية ” , مبينة ان ” انهيار التوافق الذي حصل فجر امس السبت انهار بصورة مفاجئة دون معرفة الأسباب ” .وأضافت ان ” الوفد مازال في بغداد وسيستمر في مفاوضته للفترة الممدة لانعقاد جلسة التصويت ” , مؤكدة انه ” لابد ان يتم التوصل الى اتفاق بين الإقليم والمركز خلال الأسبوع الجاري ” .وكان مجلس النواب قرر أمس , السبت, تأجيل جلسة التصويت على الموازنة أسبوعاً كاملاً وذلك بسبب الخلافات السياسية وانهيار المفاوضات مع الإقليم .انتهى / 25م

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