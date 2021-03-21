2021/03/21 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بمجرد نشري لدراسة بعنوان " مجلس الامن على أبواب دورة ابريل 2021 بشان نزاع الصحراء " ، بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " ، حتى خرج " لا يف " مباشر من عاصمة أعرق الدول الديمقراطية أمستردام ، يكيل السب ، والشتم ، وتنعيت الرأي المخالف ، ب ( العبيد ) و ( الاقنان ) ، و يا ليته توقف عند هذا الحد ، بل انغمس وفي جذبة مكناسية عيساوية ، لأنه قريب من مكناس ، يمتدح ، ويهلل ، ويصفق للنظام الجزائري ، ول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبواق النظام الجزائري - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبواق النظام الجزائري - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).