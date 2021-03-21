التربية تطلق بث قناة للأطفال

2021/03/21 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اطلقت وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي ، القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) وذلك ضمن خطة الوزارة والفضائية التربوية لتطوير عملية التعلم (عن بُعد)بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

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