القوات العراقية تطلق عملية أمنية جديدة في ديالى

2021/03/21 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوات الأمنية العراقية في عملية أمنية جديدة واسعة بمحافظة ديالى، بحثا عن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي....

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