نائب عنها: ممثلو ذي قار في البرلمان وضعوا 3 شروط أمام الكاظمي لاختيار المحافظ الجديد

2021/03/21 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أكد النائب عن محافظة ذي قار، كاطع الركابي، الأحد (21 اذار 2021)، أن منصب المحافظ لم يحسم حتى الآن، وقد خولنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باختيار شخصية مستقلة غير متحزبة.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع نواب المحافظة ومنذ اختيار المحافظ السابق ناظم الوائلي خولوا الكاظمي بالاختيار ولم نتدخل في مسألة اختياره اطلاقا".

وأضاف، أن "النواب خلال الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الوزراء، وضعوا خيارات أن تكون الشخصية مستقلة وغير متحزبة وليس لها علاقة بأي طرف سياسي لمنصب محافظ ذي قار".

وأكد، أن "الجميع متفق على أن يكون المحافظ الجديد مستقلاً، لذلك منحنا رئيس الوزراء كل الصلاحيات في اختيار شخصية مناسبة لوضع الناصرية، ولكن ضمن شروط الاستقلالية والنزاهة والقوة".

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات متواصلة، أدت إلى إقالة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، ما جعل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي بشكل مؤقت، لحين تسمية محافظ جديد.

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