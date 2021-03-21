إعلام الشرطة ينفي تعرض اللاعب سعد ناطق لنزيف بالدماغ ويكشف عن حالته الصحية

2021/03/21 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

نفى مدير المكتب الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني اليوم الاحد (21 آذار 2021)، الانباء التي تحدثت عن سوء حالة لاعب المنتخب وفريق النادي بكرة القدم سعد ناطق بعد تعرضه للاصابة في لقاء امس السبت امام نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 25 بدوري الكرة الممتاز وجرت على ملعب كربلاء.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، "للأسف أن بعض المعلومات التي ظهرت في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للاعب بعد الإصابة، تفتقد للدقة وليس من مصادر خاصة بالنادي بل إن بعضها مفبرك وقد تكون مقصودة، حيث ان بعضها أشار الى سوء حالة اللاعب وتعرضه لنزيف في الدماغ وهذا سبب ارباكا للمتابعين والمحبين للاعب".

وأضاف، "بعد إن ارتطمت الكرة برأس اللاعب عن قرب وبتسديدة قوية غير مقصودة تعرض اللاعب لإرتجاج في الدفاغ فقد الوعي على أثر ذلك ومن ثم عاد الى وضعه الطبيعي حيث كشفت الفحوصات الشعاعية والسريرية سلامة الدماغ من اي مضاعفات قد تتسبب بإبعاد اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب، وأن توصيات الاطباء أكدت خلود اللاعب للراحة فترة أربعة أيام".

وبين، "لذا فأن اللاعب فضل البقاء في كربلاء لحين إستقرار وضعه والعودة معافى الى الفريق، وان متابعاتنا تؤكد سلامة اللاعب بعد الاصابة ولايوجد شيء مقلق على سلامة اللاعب، ولو كانت المصادر التي أشاعت الانباء غير الصحيحة قد أخذت المعلومات من مصادرها لما تطور الامر الى هذا التضخيم عن حالة اللاعب".

وكان لاعب المنتخب والشرطة بكرة القدم سعد ناطق قد نُقل السبت ( 20 آذار 2021)، بسيارة الاسعاف في لقاء الشرطة ونفط الوسط في ملعب كربلاء الاولمبي ضمن منافسات الجولة 25 لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" إصابة سعد ناطق جاءت في الدقيقة 24 من احداث الشوط الاول عندما حاول ناطق التصدي لتسديدة محترف نفط الوسط الاردني محمود زعترة، فأصطدمت بوجهه وكانت قريبة منه وقوية سقط بسببها ناطق وجرت محاولات لإسعافه داخل الملعب ومن ثم نُقل بسيارة الاسعاف بعد خروجه من الملعب محمولا بالنقالة".

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