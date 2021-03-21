2021/03/21 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى تعزيز أواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي.وقال الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحلول عيد نوروز، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو إلى تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو إلى تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).