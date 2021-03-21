الاستخبارات والأمن تعلن القبض على إرهابيين في بغداد والموصل

2021/03/21 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين في بغداد والموصل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع مديرية شرطة نينوى، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على إرهابي في منطقة الاربجية في الجانب الأيسر …

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