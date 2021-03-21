رئيس كتلة بدر: لن نصوت على الموازنة ما لم يتم هذا الامر

2021/03/21 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، على عدم التصويت على الموازنة ما لم يتم انصاف المحافظات الوسطى والجنوبية ، فيما كشف عن سبب تأجيل جلسة التصويت على موازنة العام الحالي.وقال الكعبي في حديث متلفز إنه “تم تأجيل جلسة التصويت على الموازنة لتزامنها مع اعياد النوروز”، مضيفا أنه “لن نصوت على الموازنة …

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