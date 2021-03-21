محامي الطفلة يتوقع

2021/03/21 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد القضاء المصري 30 مارس الحالي موعدا لمحاكمة الرجل الذي تحرش بطفلة في منطقة المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المعادي".وقال عبد الرزاق مصطفى محامي الطفلة إنه يتوقع صدور الحكم بأقصى عقوبة.

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