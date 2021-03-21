2021/03/21 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية غالب العميري ، اليوم الاحد ، ان” مجلس النواب سيصوت على موعد 9 ، 10 من العام الحالي لحل نفسه “، مبينا ” لاتوجد أي مخالفة دستورية لحل مجلس النواب نفسه قبل يوم واحد من الانتخابات “.

وقال العميري في تصريح لوكالة “خبر برس”، ان هناك عوامل عديدة لإجراء الانتخابات في الشهر العاشر وتم اكتمال جميع الإجراءات ، مبينا ان” قيادة الكتل السياسية توصلوا الى اتفاق لحل مجلس النواب نفسه قبل يوم واحد من الانتخابات”.

واكد ان” مجلس النواب سيصوت على موعد حل نفسه في اقرب جلسة برلمانية “، مشيرا الى ان” مسائلة حل البرلمان نفسه قبل شهرين في حال وجود انتخابات اعتيادية ولكن في الانتخابات مبكرة هذه حالة استثنائية، لذلك لا توجد أي مخالفة دستورية لحل البرلمان نفسه قبل يوم من الانتخابات “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون لـ(واخ): البرلمان سيصوت على 9 / 10 لحل نفسه ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون لـ(واخ): البرلمان سيصوت على 9 / 10 لحل نفسه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).