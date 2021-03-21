2021/03/21 | 13:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب خمسة اشخاص بحادث مروري في ناحية هرير التابعة لقضاء شقلاوة.

وافاد مراسلنا، بان خمسة اشخاص اصيبوا اليوم الاحد 21/3/2021 بحادث مروري كانوا بصدد التوجه للتنزه للاحتفال بنوروز في ناحية هرير التابعة لقضاء شقلاوة بين سيارتين.

واضاف ان اصابة عدد منهم بليغة وتم نقلهم على الفور الى المستشفى.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقلاوة.. اصابة خمسة اشخاص بحادث مروري) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقلاوة.. اصابة خمسة اشخاص بحادث مروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).