رحيل الرسام المغترب.. العراق يودع أحد

2021/03/21 | 13:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الثقافة بيان نعي للفنان الراحل

الترا عراق - فريق التحرير

نعت وزارة الثقافة، الأحد، الرسام المغترب الرائد بسام فرج، وعدته أحد رواد الصحافة الثقافية الهادفة.

وقال نوفل أبورغيف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان، 21 آذار/مارس، إنّ فرج "ظلَّ اسمًا لامعًا وشاخصًا لأكثر من خمسة عقود تكللت بالعطاء والعمل الرصين في صياغة فن الكاريكاتير وترسيخه في العراق، وأحد المؤسسين المميزين لهذا الفن الرفيع، حيث أسهم في تطويره وترصينه على امتداد مسيرته الزاهرة".

وأضاف أبو رغيف، أنّ الرسام هو "من أبرز أعمدة المؤسسة الرائدة (دار ثقافة الأطفال)، وقد كان قلمًا غنيًا ووعيًا جماليًا فاعلاً ومؤثرًا إلى جانب مجموعة رائعة من الزملاء الفنانين والرسامين في تكريس معالم الهوية الصحفية والثقافية والجمالية لمجلتي (مجلتي والمزمار) منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي".

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