النجف: الآلاف في مستشفيات ومئات الإصابات الجديدة.. الجائحة تفتك بـ 4 أشخاص

2021/03/21 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

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الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الاحد 21-3-2021- تم اجراء 1389 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .

- #الاصابات_الجديدة : 387

- #حالات_الشفاء : 493

- #الوفيات : 4

- من بين الاصابات (9) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 42533مجموع حالات الشفاء : 35216مجموع الوفيات : 407مجموع الحالات تحت العلاج : 6910مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3409دائرة صحة النجف الاشرف21 آذار 2021

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