2021/03/21 | 13:51 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسس بايونتيك يبدي تفاؤلا بإمكانية السيطرة على فيروس كورونا في معظم أوروبا بحلول نهاية الصيف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسس بايونتيك يبدي تفاؤلا بإمكانية السيطرة على فيروس كورونا في معظم أوروبا بحلول نهاية الصيف) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسس بايونتيك يبدي تفاؤلا بإمكانية السيطرة على فيروس كورونا في معظم أوروبا بحلول نهاية الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).