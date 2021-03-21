أطقم القاذفات الروسية “تو-95” يتدربون على التزود بالوقود في الجو ليلا

2021/03/21 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قامت طواقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز “تو-95إم إس” برحلات مجدولة طويلة المدى، حيث قاموا خلالها بإعداد الإجراءات في حالات الطوارئ المختلفة.وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، خلال مهمة الطيران، تمت محاكاة لعطل في نظام التحكم والمحرك والاتصال اللاسلكي.



تم إجراء الرحلات على فترات ومسافات محددة.بالإضافة إلى ذلك، قامت أطقم الطيران بعيدة المدى بإعادة التزود بالوقود جواً في الليل.



تم إعادة التزود بالوقود باستخدام إضاءة إضافية مثبتة على كل من الطائرات التي تزود بالوقود والطائرة التي يتم تزودها بالوقود.تم تنفيذ هذا العنصر الأكثر صعوبة في التدريب على الطيران على ارتفاع أكثر من 6000 متر وسرعة حوالي 600 كيلومتر في الساعة.



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