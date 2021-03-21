طرح معامل السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار

2021/03/21 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، طرح معامل لإنتاج السكر في محافظتي ميسان ونينوى إلى الاستثمار، فيما كشفت عن خطتها لدعم المنتج الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، إنه "طرحنا معامل لإنتاج السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار من أجل تأهيل خطوطها الإنتاجية وإعادتها إلى العمل".

وأضاف: "لدى الوزارة معملاً لإنتاج الزيوت النباتية وجرى التعاقد مع وزارة التجارة لتجهيزها بمادة زيت الطعام"، مبيناً أن "العقد يتضمن تزويد وزارة التجارة بمادة الزيت النباتي لمدة ثلاثة اشهر".

وأشار الصافي إلى أن "وزارة الصناعة وضعت خطة لحماية المنتج الوطني، تتضمن عدم إدخال المواد الشبيهة المصنعة في الداخل والتي فيها اكتفاء ذاتي".

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