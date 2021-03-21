تجمع شبابي يطلق مبادرة توعوية بشأن البطاقة البايومترية في عموم العراق

2021/03/21 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام تجمع نكدر يوم السبت ٢٠/٣/٢٠٢١

مبادرة بعنوان "حدث ثم قرر" للتوعية

حول أهمية تحديث بطاقة الناخب

البايومترية وآثارها الايجابية في الحد

من مستوى التزوير في الانتخابات ورفع

مستوى ضمان الاصوات في خط

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