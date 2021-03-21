القبض على متهمين بالخطف والسرقة في بغداد

2021/03/21 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهمين بقضايا الخطف والسرقة في منطقتي الرستمية وحسينية المعامل.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة بعد متابعة حادث خطف، والتحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتنفيذ جريمته في منطقة الرستمية وفق …

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