الصناعة تطرح معامل السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار

2021/03/21 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، طرح معامل لإنتاج السكر في محافظتي ميسان ونينوى إلى الاستثمار.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية، انه “تمَّ طرح معامل لإنتاج السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار من أجل تأهيل خطوطها الإنتاجية وإعادتها إلى العمل”.وأشار الى ان “لدى الوزارة معملاً لإنتاج الزيوت …

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