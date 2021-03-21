نائبة: لن تمر الموازنة بافقار السواد الاعظم لشعبنا وتوافق لعبة الدولار

2021/03/21 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت النائبة ليالى التميمي، اليوم الاربعاء،انه ومنذ تفعيل لعبة تخفيض قيمة الدينار بحجة انها حلول تحول دون الانهيار الاقتصادي، حصل انهيار فعلي لاقتصاد المواطن العراقي وتم تهديد نظامه الصحي وامنه الغذائي.واضافت في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “حيث التهبت الأسعار الى مستويات قياسية ادت إلى انخفاض القدرة الشرائية المؤدية بالضرورة الى رفع …

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