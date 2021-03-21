2021/03/21 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة مساعد مدرب المنتخب العراقي بفيروس كورونا - عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مساعد مدرب المنتخب العراقي بفيروس كورونا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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