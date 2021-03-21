النجف: 4 وفيات وأكثر من 380 إصابة في ارتفاع جديد لأرقام كورونا

2021/03/21 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد 21-3-2021، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، الذي أظهر تسجيل ارتفاع جديد بإصابات كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "1389 فحصاً مختبرياً أجريت لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وأظهرت إصابة 387 شخصاً بالفيروس، وشفاء 493 آخرين"، مشيرة إلى "تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا".

وأوضحت، أن "من بين الاصابات، 9 لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، ليرتفع إجمالي المصابين من المنتسبين منذ بداية الجائحة إلى 3409".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ: 42533، ومجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 35216، ومجموع الوفيات زاد إلى 407، ومجموع الحالات تحت العلاج هو 6910".

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