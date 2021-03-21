’’لا يعارض الدستور’’.. قانوني يقدم تفسيراً قد يسمح بحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات

2021/03/21 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني، جمال الأسدي، اليوم الأحد، بشأن طلب بعض الكتل السياسية في البرلمان بحل مجلس النواب قبل الانتخابات.

وقال الأسدي في مقال أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "حدد مجلس النواب عرفاً جديداً لطريقة حل البرلمان وهي ان يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاد هذا الحل قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات المقررة في 10 / 10 / 2021 والاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور، باعتبار ان ما نص عليه في البند ثانياً من المادة 64 على ان (( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية))".

وأضاف، "هذا يجعل مدة الستين يوماً المشار اليها في الشق الثاني من البند اعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد والتي يجب الزاماً أن لا تزيد على 60 يوما ولا يوجد مانع دستوري من أن تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاد حل مجلس النواب لنفسه وهنا يجب ان نبين ان تاريخ حل البرلمان لنفسه لا علاقة له بتاريخ سريان ونفاد هذا الحل، يعني ان من الممكن ان يحل البرلمان لنفسه خلال الاسبوع المقبل، لكن يسري هذا الحل قبل المدة التي يحددها مجلس النواب في قراره حتى لو كانت قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات والاتجاه النيابي هذا رفع الحاجز الدستوري الذي يقف امام رئيس الجمهورية في عدم قدرته على تحديد موعد الانتخابات الا عند حل البرلمان نفسه وهذا استناداً على الشق الاول من البند ( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة)".

وتابع، "بما أن مجلس النواب حدد موعداً للانتخابات اتساقاً مع القرار الحكومي في 10 / 10 / 2021 لذلك أصبح من الطبيعي أن يصدر مرسوم جمهوري بتحديد هذا الموعد في موعد أقصاه يوم 10 / 8 / 2021 ، أو أن يصدر مرسوم جمهوري بعد أن يصوت مجلس النواب على حل نفسه خلال هذه الايام ويجعل تاريخ نفاذيته في 10 / 8 / 2021".

اما في موضوع نفاد حل مجلس النواب قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات/ أكد الأسدي، "هذا اتجاه تشريعي لا يوجد فيه مخالفة دستورية أو قانونية وهو اتجاه تشريعي في موضوع حل البرلمان لنفسه، مع ملاحظة ان هناك عوامل منطقية (الحصانة ، الدعاية الانتخابية ، انتخابات الخاص ) لذلك كان الاجدر على مقدمين طلب حل مجلس النواب النظر اليها في جعل نفاد حل مجلس النواب قبل اسبوع على الاقل من اجراء الانتخابات".

وقدم أكثر من 170 نائبا، أمس السبت، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب، لحل البرلمان يوم 9 تشرين الأول من العام الجاري، بغية إجراء الانتخابات.

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