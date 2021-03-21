2021/03/21 | 14:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع السعة السريرية لمحافظة ذي قار لاكثر من 1200 سرير بعد جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع السعة السريرية لمحافظة ذي قار لاكثر من 1200 سرير بعد جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع السعة السريرية لمحافظة ذي قار لاكثر من 1200 سرير بعد جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).