نواب ذي قار يخرجون باتفاق بشأن منصب المحافظ

2021/03/21 | 14:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عبدالأمير تعيبان، الاحد، ان ممثلي محافظة ذي قار اتفقوا على يكون المحافظ من اختيار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكر تعيبان في تصريح لـNRT عربية اليوم، (21 آذار 2021)، انه "تم الاتفاق بين جميع ممثلي المحافظة من النواب على ان يكون رئيس الوزراء هو من يختار الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب لما للمحافظة من خصوصية وما تمر به من ظروف صعبة"، مشيرا إلى ان "الكاظمي سيصدر امرا ديوانيا بتكليف شخصية مناسبة للمحافظة".

من جهة اخرى أوضح ان "الموازنة تم تأجيلها إلى الاسبوع المقبل من أجل اكمال الاتفاقات والتفاهمات بين الكتل السياسية، وستكون موازنة ذي قار

كافية لاكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والمشاريع التي ستعلن بعد اقرار الموازنة".

ومن ناحية ثانية بين، انه "قبل حوالي 10 أيام حصل اجتماعا لـ7 وزراء في مجلس النواب العراقي، ومن بينهم كان وزير الحصة حسن التميمي، وبعد المطالبة له حول مصير المستشفى التركي في المحافظة تعهد بان يكون موعد افتتاح وتسليم المستشفى في بداية الشهر الخامس".

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