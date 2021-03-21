بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. طلب نيابي للحكومة: أمامكم أحد خيارين

2021/03/21 | 14:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن محافظة الديوانية، عباس شعيل عودة، الاحد، الحكومة باعادة النظر بسعر صرف الدولار، او تدعم البطاقة التموينية بشكل يغني المواطن عن الشراء من الاسواق المحلية.

وقال عودة في تصريح لـ NRT عربية، (21 آذار 2021)، ان "محافظة الديوانية تعاني من الفقر، وبحسب وزارة التخطيط فانها من المحافظات التي تحت خط الفقر ونحن داعمون لها في الموازنة، حيث يكون استحقاقها يختلف عن باقي المحافظات حسب تخصيصات الموازنة فاذا كانت 4 تريليون تخصيصات مشاريع الاعمار والتنمية ستكون حصتها اكثر من 200 مليار".

واضاف، ان "هناك مشاريعا اخرى من الاقتراض الخارجي مثل مشاريع المياه والمجاري ومشروع بناء سايلو في المحافظة، واذا لم يتم تمرير الموازنة على ما مقرر من تخصيصات مالية ستكون هناك مشاريع تؤهل قسم كبير من المشاريع الخدمية والبنى التحتية من محافظة الديوانية".

وتابع عودة، فيما يخص التظاهرات الاخيرة فأن "موقفنا مع اهلنا في المحافظة بسبب ما يعانون من مشاكل خصوصا في الجانب الخدمي وجانب موضوع البطالة فانه يوجد لدينا اعداد كثيرة من الشباب يعانون من البطالة".

واوضح ان "سبب ارتفاع سعر المواد الغذائية هو زيادة صرف سعر الدولار، لذلك نطالب الحكومة اما ان تعيد سعر الصرف او تدعم البطاقة التموينية بشكل يغني المواطن عن الشراء من الاسواق المحلية".

وبالنسبة الى تخصيصات الفلاحين، اشار عودة الى ان "محافظة الديوانية من المحافظات الزراعية وطالبنا الحكومة بتسديد المستحقات بشكل مباشر دعما للفلاحين".

N.A

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