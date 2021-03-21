2021/03/21 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات التركية النائب التركي المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد أن جرد من مقعده في البرلمان قبل أربعة أيام.

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