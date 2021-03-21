كورونا في النجف.. 4 وفيات و387 إصابة جديدة

2021/03/21 | 14:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في المحافظة، مشيرة الى تسجيل 4 وفيات و387 إصابة جديدة.وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “1389 فحصاً مختبرياً أجريت لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، حيث سجلت إصابة 387 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وشفاء …

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