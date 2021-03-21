2021/03/21 | 14:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل الكورد بعيد نوروز في الـ21 من آذار مارس من كل عام فمنذ مئات السنين يمارس المحتفلون بإيقاد شعلة نوروز التي تضيء جبال كوردستان.

واحتفلت مدينة الموصل بعيد نوروز، حيث تقدمت ام عمر احدى سيدات الموصل خلال تصريح لـ PUKmedia، بتقديم التهاني لابناء الشعب الكوردي متمنية الامن والسلام ان يعم البلاد مؤكدة على اهمية التعايش في مدينة الموصل من خلال تبادل التهاني ومشاركة الجميع في المناسبات والاعياد.

كما قالت السيدة الموصلية شيماء ذاكر لـ PUKmedia، بمناسبة أعياد نوروز نهنئ ابناء كوردستان خاصة والشعب العراقي عامة بهذه المناسبة، داعية الى ان يعم السلام على الجميع، مشيرة الى ان أعياد نوزوز تعني بداية السنة الجديدة وقدوم فصل الربيع إذا يحتفل العراق أجمع مع إخوانهم الكورد تعبيرا منهم على الحب والمحبة ومشاركتهم بكل شي من خلال ايقاد شعلة نوروز وتعتبر هذه الشعلة بمثابة التخلص من الحظ السيئ حول هذه المناسبة.



من جانبه يقول الناشط المدني اسلام محمد حسن لـ PUKmedia، ان اعياد نوروز تجدد المحبة والسلام والتعايش بين ابناء العراق لان هذه المناسبة اصبحت للعراقيين بمختلف اعراقهم وينتظرون يوم 21 آذار لمشاركة الكورد بهذا اليوم وان دل هذا على شيء فانما يدل على اهمية التعايش المشترك.

نيران نوروز تجدد التسامح والتعايش من خلال مشاركة ابناء الموصل بعد سنوات من الحظر ابان احتلال الموصل من قبل عصابات داعش الارهابي الذي يكفر كل من يشارك بهذه المناسبات.

PUKmedia مثنى النهار-الموصل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موصليون يتحدثون عن نوروز) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موصليون يتحدثون عن نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).