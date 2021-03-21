مسؤول سابق يقدم تفسيراً قانونياً مغايراً حول مسودة حل البرلمان

2021/03/21 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبر المفتش السابق في وزارة الداخلية جمال الأسدي، الأحد، التحركات الجارية لحل البرلمان سليمة ولا تعارض الدستور.

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وقال الأسدي في توضيح تابعه "ناس" (21 آذار 2021)، إن "يوم امس 20 / 3 اصدر عدد من اعضاء مجلس النواب بياناً وقدموا طلباً رسمياً لحل مجلس النواب استنداً للبند اولاً من المادة 64 من الدستور ، وبعد هذا الطلب اصبح واجب مجلس النواب التصويت على حل نفسه في اقرب جلسة وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (165) ".

واضاف أن "مجلس النواب حدد عرفاً جديداً لطريقة حل مجلس النواب وهي ان يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاذية هذا الحل قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المقررة في 10 / 10 / 2021".

وتابع أن "الاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور ، باعتبار ان مانص عليه في البند ثانياً من المادة 64 على ان (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)".

وأكد الأسدي أن "هذا يجعل مدة الـ60 يوماً المشار اليها في الشق الثاني من البند اعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد والتي يجب الزاماً ان لاتزيد على 60 يوما ولايوجد مانع دستوري من ان تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاذية حل مجلس النواب لنفسه".

وبين أنه "هنا يجب ان نبين ان تاريخ حل البرلمان لنفسه لا علاقة له بتاريخ سريان ونفاذ هذا الحل ، يعني ان من الممكن ان يحل البرلمان لنفسه خلال الاسبوع المقبل ، لكن يسري هذا الحل قبل المدة التي يحددها مجلس النواب في قراره حتى لو كانت قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات".

ولفت المفتش السابق لوزارة الداخلية إلى أن "هذا الاتجاه النيابي رفع الحاجز الدستوري الذي يقف امام رئيس الجمهورية في عدم قدرته على تحديد موعد الانتخابات الا عند حل البرلمان نفسه وهذا استناداً على الشق الاول من البند (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة)".

وأردف "وبما ان مجلس النواب حدد موعداً للانتخابات اتساقاً مع القرار الحكومي في 10 / 10 / 2021 لذلك اصبح من الطبيعي ان يصدر مرسوم جمهوري بتحديد هذا الموعد في موعد اقصاه يوم 10 / 8 / 2021 ، أو ان يصدر مرسوم جمهوري بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه خلال هذه الايام ويجعل تاريخ نفاذيته في 10 / 8 / 2021 .

وعن نفاذية حل مجلس النواب قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات، قال إن "هذا اتجاه تشريعي لايوجد فيه مخالفة دستورية او قانونية وهو اتجاه تشريعي في موضوع حل البرلمان لنفسه ، مع ملاحظة ان هناك عوامل منطقية (الحصانة ، الدعاية الانتخابية ، انتخابات الخاص) لذلك كان الاجدر على مقدمين طلب حل مجلس النواب النظر اليها في جعل نفاذية حل مجلس النواب قبل اسبوع على الاقل من اجراء الانتخابات".

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