%48 من مشتري السيارات في دول الخليج يخططون للشراء خلال الأشهر المقبلة

2021/03/21 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أظهر استبيان جديد أجراه "يلاموتور"، أكبر موقع إلكتروني للسيارات في المنطقة، وإحدى شركات بيت.كوم، لقياس الرغبة الشرائية لدى مشتري السيارات خلال هذه الفترة التي تشهد تفشياً مستمراً لجائحة كوفيد-19، أن 48% من مشتري السيارات في دول …

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