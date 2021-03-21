الصناعة العراقية: طرح معامل السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار

2021/03/21 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الأحد، عن طرح معامل لإنتاج السكر في محافظتي ميسان ونينوى إلى الاستثمار، فيما كشفت عن خطتها لدعم المنتج الوطني.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية "واع" أنه "تمَّ طرح …

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