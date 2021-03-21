النقل تبحث آلية العمل لافتتاح منفذ (عرعر- جديدة - عرعر) لمرور الشاحنات

2021/03/21 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / ترأست وزارة النقل الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي (لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ).وذكر بيان لوزارة النقل تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه "أن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، بحث خلال ترؤسه اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ، آلية العمل لافتتاح منفذ المعبر الحدودي ( عرعر - جديدة - عرعر) لمرور الشاحنات والسيارات وذلك بعد ان تسلم العراق مشروع المنفذ كاملا بمنشآته وتجهيزاته من الجانب السعودي".وأكد الشبلي" متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية تطبيق اتمتة الاجراءات الكمركية من اجل توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ العراقية ،و التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مذكرة التعاون الكمركي بين البلدين تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ".من جانبه اكد الجانب السعودي جاهزية المملكة لبحث عملية الربط الالكتروني لمنفذي الجديدة وعرعر عند اكتمال اتمتة الاجراءات الكمركية بمنفذ عرعر ليصبح جاهزاً لعملية الربط مع النظام الآلي للكمارك السعودية.كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من الشركة العامة للنقل البحري والشركة العامة للموانئ العراقية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل السعودية لتفعيل النقل البحري بين موانئ ام قصر وموانئ السعودية للركاب والبضائع ./انتهى ح

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