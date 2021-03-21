جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية والخارجية ليوم غد الاثنين

2021/03/21 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النقل عن جدول الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاثنين ، من جميع المطارات العراقية./انتهى ح

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