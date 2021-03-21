2021/03/21 | 14:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء اليابان يحذر من تهديدات غير مسبوقة ويدعو الجيش للاستعداد لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء اليابان يحذر من تهديدات غير مسبوقة ويدعو الجيش للاستعداد لها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء اليابان يحذر من تهديدات غير مسبوقة ويدعو الجيش للاستعداد لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).