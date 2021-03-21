التربية توضح بشأن الدوام بعد الامتحانات

2021/03/21 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت وزارة التربية، الاحد، توضيحا بشأن الدوام بعد الامتحانات، ورهنته بالموقف الوبائي للجائحة.

وقالت التربية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آذار 2021)، ان "آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي"، موضحة أن "جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوما واحدا او يومين او 3 أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني".

واضاف البيان، انه "ستخضع الاختبارات الى التقييم بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة".

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