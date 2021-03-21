أوستن التقى الرئيس الأفغاني في كابل

2021/03/21 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل قناة الحرة إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

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