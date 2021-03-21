60 الف سائح دخلوا السليمانية أول ايام أعياد نوروز

2021/03/21 | 14:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن رئيس هيئة سياحة إقليم كردستان أمل جلال، دخول أكثر من 60 إلف سائح الى السليمانية في أول يوم من أعياد نوروز، مبينة أن منافذ الإقليم مفتوحة أمام السائحين بشرط الالتزام بالاجراءات الصحية.

وقالت جلال في مؤتمر صحفي إن “أكثر من 60 ألف سائح دخلوا محافظة السليمانية في اليوم الأول من عيد نوروز”، مبينة أن “فرقاً تابعة لدوائر السياحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة لاحتياجات السائحين”.

وأضافت، أنه “تم إبلاغ أصحاب الأماكن السياحية بعدم رفع الأسعار واستغلال السياح الوافدين إلى الإقليم في هذه المناسبة”، مؤكدةً أنه سيتم “فرض غرامات مالية على الأماكن التي تستغل السياح”.

وتابعت، أن “منافذ الإقليم مفتوحة أمام السياح شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية”، لافتةً إلى أن “هيئة السياحة تعمل حالياً على تنويع القطاع السياحي ليشمل السياحة الترفيهية والعلاجية والدينية وغيرها”.

وأشارت رئيس هيئة سياحة إقليم كردستان، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد “تنفي مشروع سياحي كبير في منطقة دوكان بالسليمانية”.

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