طالما الطبقة العاملة موجودة، فان كومونة باريس هي قضية الساعة! - كورش مدرسي

2021/03/21 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كورش_مدرسي مقابلة مع كورش مدرسياجرى تلفزيون برتو هذه المقابلة في اذار 2008.ترجمة: فارس محمودبرتو: تحل قريبا ذكرى كومونة باريس.



اندلعت انتفاضة باريس في 18 اذار 1781 ، قبل 137 سنة، وادت الى استلام الكومونيارديون، الذين كانوا عمالاً ويساريين اساساً، للسلطة.



وان تكن كومونة باريس معروفة ومشهورة بوصفها اول ثورة عمالية، ولكنها في الوقت ذاته اقل تاثيرا من ثورة اكتوبر او الثورة الفرنسية على العالم.



ماهو ر ......





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