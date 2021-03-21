البحث عن الهوية والتنقيب عن الجذور في الفيلم الفرنسي-الحامض النووي-DNA (ADN - علي المسعود

2021/03/21 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود FILM (DNA) 2020في عام 2006 تم اطلاق برنامج - 23&Me-( أنا و23) يهتم بموضوع الحامض النووي (DNA) ، وفي السنوات الأخيرة زاد عدد علماء الأنساب المتحمسين الذين اشتركوا في مجموعات الاختبار بأكثر من الضعف في عام 2019.



ومن خلال تلك الطريقة والاسلوب تحاول الممثلة والمخرجة الفرنسية" مايوين " البحث عن جذورها وهويتها في فيلمها ( دي .أن .



اية ) أوالحامض النووي الذي عرض لأول مرة خلال مهرجان تريبيكا ا ......





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