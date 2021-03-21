دراسة ظاهرة الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثامنة عشرة (18/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/21 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المفهوم الثامنالمطالبة الخارجية بإقالة رئيس دولة أو تغيير نظام تدخل في الشؤون الداخلية للدولكانت نقطة البداية لإطلاق هذا المفهوم قد دشَّنتها الولايات المتحدة الأميركية عندما قرَّرت غزو العراق.



في ذلك الحين نُقلت رسالة إلى الرئيس صدام حسين تطلب فيها الإدارة الأميركية أن يغادر مع عائلته ومن يريد من مساعديه إلى الجهة التي يختارها، ونتائج الرفض ستكون حرباً تدمِّر العراق.



حينذاك رفض الرئيس صدام ......





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