المنتخب الوطني لكرة القدم يكمل فحوصات كورونا ويغادر غدا الاثنين إلى أوزبكستان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملَ، اليوم، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم المسحات الخاصة بفايروس كورونا، وسيغادر الوفد الى اوزبكستان غدا الاثنين للدخول في معسكر تدريبي يقام في طشقند من الثاني والعشرين لغاية الثلاثين من الشهر الحالي، تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد: أجريت اليوم المسحات

