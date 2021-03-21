في عيد الام.. مطالبات بفتح دار للمسنين في نينوى

2021/03/21 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثاني اكبر محافظة بالعراق بعد العاصمة الاتحادية بغداد محافظة نينوى لا تضم اي دار لذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن و المسنين (العجزة).

وفي ذكرى عيد الام يطالب الكثير من المواطنين بتوفير دار لمن تقطعت بهم السبل، سيما الاحداث الاخيرة التي زادت من حالات المشردين والعجزة والمعنفين وغيرهم.

رئيس شبكة سفراء السلام اسماء زكي تقدمت من خلال PUKmedia بتهاني الامهات بمناسبة عيد الام، كونها الشمعة التي تضيئ لنا طريقا للنور الساطع والعطاء الذي يصب الخواطر ويجعل للحياة معنى ووجود، فالجميع يعلم كم هي الام العراقية، قاست وتعبت وضحت وسهرت وحملت كل أعباء الحياة، من اجل ان تشارك الرجل، في شتى ميادين الحياة.

ودعت زكي الحكومة الاتحادية الى ان تولي اهتماما خاصا بالمسنين وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، والإشراف على خدمات ورعاية المسنين وأصدار اللوائح والقرارات الخاصة بدور رعاية المسنين وتحسينها بشكل يليق بهم.

المواطن نزهان عطالله اشار في حديث لـ PUKmedia الى افتقار مدينة الموصل الى أبسط حقوق الامهات والنساء بصورة عامة، حيث لايوجد دار للمسنين لايواء من انقطعت بهم السبل، مطالبا بتخصيص راتب رعاية يغنيهم عن مد يدهم ويكرمهم .

من جانبه بشار صالح شيت مسؤول احدى المنظمات غير الحكومية دعا من خلال PUKmedia الدوائر الحكومية و المنظمات الدولية لايجاد مأوى لهذه الشريحة.

مديرة دار رعاية المسنين في نينوى رويدة سلمان محمود كشفت لـ PUKmedia ان اسباب عدم فتح دار المسنين بالموصل تعود لعدم تأثيثه بعد اعادة بنائه وعدم توفر الكادر الوظيفي لادارة الدار دون ان تفصح عن المزيد من التفاصيل .

PUKmedia مثنى النهار-الموصل

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