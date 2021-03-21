2021/03/21 | 14:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، جملة نصائح إلى علماء الدين لمواجهة "نقمة المجتمع".

وانتقد الصدر في تدوينة مطولة، 21 آذار/مارس، "تصدي قليلي العلم والدراية للمنبر"، محذرًا من أنّ "علوم الدين صارت في مهب الريح وبيد من هب ودب".

اقرأ/ي أيضًا: الصدر: لا داعي لصب جام غضبنا على الحكومة..



كيفما تكونوا يولّ عليكم

وأضاف الصدر، أنّ هناك "برامج تستضيف الجهال والنساء المتهتكات من أجل إبداء رأيهن في الدين أو في حكم شرعيّ، بسبب ابتعاد رجال الدين عن المجتمع".

وأبدى الصدر، ندمه على عدم إمكانية التصدي لـ "الدراسة والتدريس الديني" من قبله شخصيًا، "بسبب المجتمع والظروف الأمنية والسياسية".

اقرأ/ي أيضًا:

الصدر يدعو إلى هدنة بين التيار الصدري والمتظاهرين: الطرف الثالث يتربص

نشطاء الاحتجاجات المغيبون قسرًا..



لا خبر جاء ولا وحي نزل!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر "تحسّر": المجتمع ناقم.. و"متهتكات" في دور رجال دين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر "تحسّر": المجتمع ناقم.. و"متهتكات" في دور رجال دين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).