طارق حرب يحذر من حل البرلمان قبل 17 ساعة من اجراء الانتخابات

2021/03/21 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، على طلب حل البرلمان قبل 17 ساعة من اجراء الانتخابات، فيما حذر من الاقدام على هذه الخطوة.وقال حرب في ايضاح، ان “عددا من النواب قدموا طلباً لحل البرلمان قبل ساعات من اجراء الانتخابات اي في يوم التاسع من تشرين الاول المقبل، والانتخابات ستجري في العاشر من تشرين الاول المقبل”، مبينا ان “الفترة الزمنية بين ساعة حل البرلمان كما طلب البرلمانيون بعريضتهم التي قرأوها على وسائل الاعلام يوم أمس وبين ساعة الانتخابات ستكون ١٧ ساعه فقط”.واضاف ان “طلب النواب هذا لم يلاحظ السبب من وراء ان الدستور قرر حل البرلمان قبل […]

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