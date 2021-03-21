إستهداف رتل للتحالف الدولي على الطريق السريع في بابل

2021/03/21 | 14:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستهدفت عبوة ناسفة، اليوم الاحد، رتلا تابعا للتحالف الدولي اثناء مروره على إحدى الطرق السريعة وسط العراق.وقال مصدر أمني، أن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق بابل السريع وسط البلاد”.وأضاف أن “التفجير لم يتسبب بوقوع أي اصابات تذكر”.

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