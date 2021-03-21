وفاة شقيقين بصعقة كهربائية في احدى نواحي كركوك

2021/03/21 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ توفي شقيقان بصعقة كهربائية في ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك .وقال مصدر امني :" ان الشقيقين ، واحدهما بعمر 21 والآخر 14عاما ، توفيا نتيجة اصابتهما بصعقة كهربائية ، اثناء محاولتهما اصلاح عطل كهربائي في كافتريا يعملان فيها "./ انتهى

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