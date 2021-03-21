كأس الاتحاد الإنجليزي: ليستر ويونايتد يسعيان لخطف بطاقة نصف النهائي

2021/03/21 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة نارية، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب “كينغ باور”، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليلزي.

تأهل يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولى جونار سولشار للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على مضيفه فريق ديربي كاونتي، 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “برايد بارك”، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويحتل مانشستر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 57 نقطة، بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب نظيره وست هام يونايتد 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”.

كما يخوض لاعبي مان يونايتد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، عقب التأهل مؤخراً للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعد الفوز الثمين على مضيفه ميلان الإيطالي، 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سان سيرو”، في إياب دور الـ16 من منافسات “اليوروباليغ”.

في المقابل، خطف ليستر سيتي فوزاً قاتلاً من نظيره برايتون 1-0، ضمن منافسات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل “الثعالب” بذلك إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بعدما تغلب على شيفيلد يونايتد 5-0، ضمن منافسات الجولة 28 من “البريميرليغ”.

ويفتقد مانشستر يونايتد لمجهودات العديد من اللاعبين في مواجهة اليوم، ومنهم ماركوس راشفورد، وأنطوني مارسيال، وإدينسون كافاني.

ويتعافى مارسيال من كدمة بالفخذ، بينما راشفورد على الأرجح لن يتعافى، فيما تتوقف مشاركة كافاني على تطور حالته.

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